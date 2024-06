Degrado degli Impianti e Manutenzione Inesistente, la Denuncia dei Consiglieri Padovani e Verini

La città de L'Aquila è al centro delle polemiche a causa del degrado dei suoi impianti sportivi. I consiglieri di opposizione Gianni Padovani e Enrico Verini denunciano la situazione critica degli impianti, in particolare il campetto del Torrione in Piazza Simon Bolivar, recentemente dichiarato inagibile, e quello di Pettino in Via Svizzera, chiuso da oltre un anno.

"La maggior parte dei campetti pubblici sono in condizioni di degrado e cattiva manutenzione," dichiarano i consiglieri, sottolineando le difficoltà delle famiglie nel far praticare sport ai propri figli in condizioni sicure e dignitose. Un'altra preoccupazione riguarda le scuole, il 90% delle quali non dispone di palestre, un caso unico in Italia.

Le lamentele dei cittadini si estendono anche agli impianti per il nuoto. Questo scenario è particolarmente sconfortante alla luce della recente approvazione della "Carta Etica dello Sport Femminile" e delle "Linee Guida per la Redazione del Piano Strategico dello Sport". Questi strumenti, fondamentali per una programmazione efficace, rischiano di rimanere lettera morta senza le risorse economiche necessarie.

Padovani e Verini accusano l'amministrazione comunale di mancanza di programmazione, gestione incoerente e sperpero di denaro pubblico. "Si chiudono impianti e si assistono a inefficienze nella gestione, tutto perché non si programma adeguatamente," affermano.

I consiglieri chiedono un'immediata valutazione dei fabbisogni sportivi e una revisione delle politiche sportive cittadine. Solo così, sostengono, il "Piano Strategico dello Sport" potrà promuovere l'inclusione sociale, migliorare la salute e la qualità della vita, e contribuire allo sviluppo economico e turistico della città. "Speriamo che il Comune si renda conto dell'importanza della programmazione sportiva e agisca di conseguenza," concludono Padovani e Verini, auspicando una rapida soluzione al problema degli impianti in degrado.