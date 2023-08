Delega Fiscale: Via Libera Dalla Camera, Riforma Tasse Diventa Legge

La Camera dei Deputati dà il via libera definitivo alla Delega Fiscale: il disegno di legge che conferisce al governo l'autorità per la riforma fiscale è stato approvato in modo definitivo durante la terza lettura nell'aula di Montecitorio. Dopo aver subito alcune modifiche da parte del Senato, il testo è ora legge. La votazione ha visto 184 voti favorevoli e 85 contrari.

Tutti i gruppi di maggioranza hanno espresso voto favorevole, mentre le opposizioni (Pd, M5S, Avs e +Europa) hanno espresso voto contrario, ad eccezione di Azione e Italia Viva.

Il disegno di legge stabilisce i principi guida su cui si baserà la riforma, mentre spetta ora al governo avere due anni di tempo per attuare concretamente la riforma attraverso decreti attuativi. La delega fiscale abbraccia tutti i tributi, diretti e indiretti, a livello territoriale, doganale e nel settore dei giochi.

Tra i punti chiave, emerge un'attenzione particolare verso l'Irpef, con una prevista revisione delle aliquote e degli scaglioni, in vista di un possibile passaggio all'aliquota unica (flat tax), anche se questo obiettivo è graduale e sarà realizzato nel corso della legislatura. Maurizio Leo, viceministro dell'economia, ha chiarito che l'obiettivo è rendere il sistema fiscale più agevole per i contribuenti, senza abbandonare la logica della progressività.

Per i lavoratori dipendenti, è stata abbandonata l'idea iniziale di una flat tax incrementale. In alternativa, è stata introdotta una tassazione agevolata sugli straordinari, la tredicesima e i premi di produttività.

Nel campo dell'Iva, è prevista una revisione della disciplina per allinearsi alle normative dell'Unione Europea, con la possibilità di applicare l'Iva zero su prodotti di prima necessità. Per l'Ires, oltre all'aliquota ordinaria (24%), sono stati introdotti due regimi di vantaggio: uno ridurrà l'aliquota per le imprese che investono in nuove assunzioni, investimenti o partecipazione dei dipendenti agli utili; l'altro offrirà incentivi sotto forma di superammortamento per le imprese che non beneficiano della riduzione dell'aliquota.

La delega fiscale promuove una linea più accomodante per i contribuenti che aderiscono alla collaborazione nell'adempiere le obbligazioni fiscali. Sono eliminate le sanzioni penali tributarie per coloro che adottano un atteggiamento collaborativo e comunicano preventivamente i rischi fiscali. Inoltre, il regime di adempimento collaborativo, con relativi vantaggi, è esteso anche ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia.

Per i contribuenti con un alto grado di affidabilità fiscale, sono previsti ulteriori premi, incluso il ridimensionamento dei tempi di rimborso. Incentivi sono destinati anche alle attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali, con la possibilità di delegare tali compiti a professionisti abilitati e il semplificamento degli adempimenti fiscali tramite telematica. L'obbligo di superare gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) è stato eliminato.