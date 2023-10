Detenuto Coinvolto nell'Omicidio Willy Partecipa ai Corsi Scolastici del Carcere di San Donato

Marco Bianchi, uno dei due fratelli condannati a 24 anni per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, è stato ammesso a frequentare il quarto anno di istruzione all'interno del penitenziario di San Donato. Questo permette a Bianchi di partecipare ai laboratori, al coro, alle messe e, ora, anche alle lezioni scolastiche organizzate dall'istituto tecnico commerciale e per geometri Aterno-Manthoné per i detenuti.

L'omicidio di Willy Monteiro Duarte, un giovane di origini capoverdiane, avvenuto il 6 settembre 2020 a Colleferro, ha scosso l'opinione pubblica. Willy fu brutalmente picchiato a morte mentre cercava di difendere un compagno di scuola da un attacco perpetrato da Marco Bianchi, il fratello Gabriele, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. I quattro aggressori lasciarono Willy esanime sull'asfalto prima di fuggire.

Nel processo d'appello, avvenuto lo scorso luglio, Pincarelli e Belleggia furono condannati a 21 e 23 anni di carcere, mentre i due fratelli Bianchi ricevettero una condanna a 24 anni, dopo essere stati riconosciuti colpevoli di omicidio con attenuanti generiche.

Marco Bianchi, attualmente detenuto nel carcere di Pescara, ha espresso il desiderio di riprendere gli studi e ha chiesto di frequentare il quarto anno presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri Aterno-Manthoné. La richiesta è stata accolta, consentendo a Bianchi di perseguire il suo obiettivo di ottenere il diploma. La vicenda di Willy Monteiro Duarte ha suscitato un profondo impatto emotivo e ha portato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a conferire a Willy la medaglia d'oro al Valore civile postuma, riconoscendo il suo eccezionale spirito altruistico e coraggio nell'aiutare un amico in difficoltà. La sua memoria è stata lodata come un esempio di generosità, altruismo e senso civico per le giovani generazioni.