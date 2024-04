Detenuto magrebino si frattura un piede durante tentativo di evasione dall'ospedale

Una situazione di tensione si è verificata all'ospedale di Teramo quando un detenuto magrebino ha tentato di evadere dopo aver aggredito un agente di polizia penitenziaria. L'incidente è stato reso noto dal segretario locale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), Giuseppe Pallini.

Dopo aver aggredito un agente che lo stava sorvegliando, il detenuto ha tentato la fuga buttandosi dalla finestra della sua camera al primo piano, causandosi la frattura di un piede. Il personale penitenziario ha impedito che l'evento assumesse proporzioni più gravi con un intervento professionale e rapido, evitando la fuga del detenuto.

Il Sappe ha espresso il suo plauso al personale coinvolto, sottolineando le difficoltà e lo stress cui sono sottoposti quotidianamente nell'affrontare situazioni critiche come questa. Pallini ha evidenziato come incidenti simili siano sempre più frequenti, rappresentando una sfida costante per il personale penitenziario.

Il segretario generale del Sappe, Donato Capece, ha sollecitato provvedimenti urgenti per affrontare queste criticità, inclusi inasprimenti di pena per i detenuti responsabili di aggressioni al personale e l'espulsione di detenuti stranieri protagonisti di eventi critici in carcere. Capece ha anche sottolineato la necessità di fornire al personale gli strumenti necessari per garantire la propria sicurezza, come ad esempio l'uso del taser.