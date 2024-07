Dieci Multati per Abbandono di Rifiuti Grazie a Telecamere Private

A Vasto, dieci cittadini sono stati multati per abbandono abusivo di rifiuti in strada, grazie ai controlli intensificati del Comune, supportati dalle telecamere private di 40 residenti. Un giovane vastese è stato ripreso mentre gettava due sacchetti di rifiuti in corso Palizzi, nel centro storico, convinto di non essere osservato.

Le telecamere di sorveglianza di un cittadino, che ha deciso di collaborare con il Comune, lo hanno immortalato in flagrante. Questo episodio è solo uno tra i dieci casi di inciviltà che hanno portato a pesanti sanzioni nelle ultime ore.

Il sindaco Francesco Menna ha dichiarato: «In caso di recidiva, i nomi verranno trasmessi alla Procura». Menna è determinato a combattere il fenomeno delle discariche abusive con ogni mezzo a disposizione. La collaborazione dei cittadini, che hanno autorizzato l'uso delle loro telecamere private, ha reso i controlli ancora più efficaci. «Sono grato», ha aggiunto il sindaco, «ai cittadini che ci hanno permesso di individuare i responsabili di questi atti incivili».