Dimentica Chiavi di Casa e Cade dall'Arrampicata: Grave Incidente Domestico per 40enne a Giulianova

Un uomo di 40 anni di Giulianova è stato coinvolto in un grave incidente domestico che lo ha portato in ospedale con un serio trauma cranico e facciale. L'incidente è avvenuto quando l'uomo ha dimenticato le chiavi di casa ed ha cercato di entrare attraverso il balcone dell'abitazione, ma è caduto dal primo piano.

Secondo quanto riportato dai carabinieri, l'uomo doveva rientrare in casa ma ha scoperto di aver lasciato le chiavi all'interno e non c'era nessuno in casa che potesse aprirgli. Di conseguenza, ha tentato di arrampicarsi su alcune colonne per raggiungere il balcone al primo piano dell'abitazione. Tuttavia, ha improvvisamente perso l'equilibrio e ha violentemente battuto la testa sull'asfalto sottostante.

Sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza del servizio di emergenza 118 con operatori sanitari che hanno fornito le prime cure e stabilizzato l'uomo. Successivamente, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale locale, dove i medici hanno diagnosticato un grave trauma cranico e facciale. Fortunatamente, il paziente è stato giudicato fuori pericolo di vita.

I carabinieri sono intervenuti per raccogliere informazioni e testimonianze utili alla ricostruzione dell'accaduto, comprese quelle dei vicini e dei residenti della zona circostante.