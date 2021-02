Dispersi sul Velino, le ricerche con il georadar per vedere accumuli neve in 3D

Nell'ambito delle attività di ricerca dei quattro dispersi sul Monte Velino - scomparsi lo scorso 24 gennaio - la Protezione civile della Regione Abruzzo ha coinvolto la società Codevintec Italiana, azienda specializzata in strumentazioni ad elevato contenuto tecnologico per le scienze della Terra e del Mare. La strumentazione impiegata, già in azione dalle prime ore di questa mattina, è un particolare georadar capace di restituire in 3D, in tempo reale, l'accumulo valanghivo scandagliato fino a diverse decine di metri di profondità.

L'operazione, resa ulteriormente complessa dalle difficili condizioni ambientali in quota, è stata messa in opera attraverso il coinvolgimento di tutte le forze in campo: 9° Reggimento Alpini, Corpo nazionale del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia.

La società Codevintec, presente già dal primo pomeriggio di ieri con quattro operatori, presterà questa attività a titolo gratuito.