Distributore Abusivo itinerante di Carburante Smascherato dalla Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Chieti ha individuato e bloccato un distributore di carburante itinerante, operante senza la licenza prevista per l'attività di distribuzione di carburante. L'intervento è avvenuto nel comune di Villa Santa Maria ed è stato condotto dalla Compagnia di Lanciano, sotto la direzione del Capitano Domenico Siravo.

Dopo approfondite indagini e prolungati appostamenti, le Fiamme Gialle hanno scoperto la presenza di un imprenditore che erogava benzina e diesel agli automobilisti attraverso una pistola di erogazione adattata a una cisterna posizionata su un autocarro leggero. L'uomo, un cinquantenne residente a Sant’Angelo del Pesco (IS), è stato sorpreso in flagranza di reato mentre riforniva un'auto.

Oltre a operare senza la licenza necessaria per l'impianto di distribuzione, il soggetto non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza del carburante commercializzato. Nel corso dell'operazione, sono state individuate quattro cisterne di stoccaggio con una capacità totale di 70.000 litri, dotate di pistole erogatrici e contalitri digitali. Le cisterne, insieme a 4.650 litri di sostanza petrolifera, un autocarro leggero, un terminale POS per i pagamenti e una banconota da 50 € appartenente a un cliente, sono state poste sotto sequestro.

Il titolare dell'attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lanciano per i reati di "Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici" e "ricettazione". Gli accertamenti continuano per stabilire l'origine illecita del carburante venduto. Il Colonnello Michele Iadarola, Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, ha sottolineato come tali frodi danneggino le entrate dello Stato, violino le regole sulla concorrenza e comportino rischi per l'ambiente e la circolazione stradale.