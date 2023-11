Distrugge l'Auto dell'Ex Moglie Perchè Lei Non lo Fa Entrare in Casa: Arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di entrare a forza nella casa dell'ex moglie e aver danneggiato la sua auto. La donna, barricata in casa, ha chiamato il 113 per chiedere aiuto quando l'ex marito ha iniziato a danneggiare la carrozzeria del veicolo dopo aver insistito nel cercare di entrare. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e si è scoperto che aveva un divieto di avvicinamento in vigore dal 2021.

Una volante è intervenuta prontamente in via Del Santuario, dove hanno trovato l'uomo ancora intento a danneggiare l'auto della donna. Gli agenti lo hanno bloccato e arrestato, mentre la donna, intimorita, era barricata in casa.

Gli accertamenti hanno rivelato che l'uomo era già stato destinatario di un ammonimento per atti persecutori emesso dal Questore di Pescara nel agosto 2021, proprio a causa delle vessazioni perpetrate contro l'ex moglie. L'uomo è stato portato presso la casa Circondariale di San Donato.