Divieti e Preparativi in Vista del Giro d'Abruzzo: Attenzione alle Modifiche alla Viabilità

Pescara si prepara ad accogliere la prima tappa del Giro d’Abruzzo, un evento ciclistico di rilievo che coinvolgerà diversi comuni della regione. La corsa, che partirà da Vasto e arriverà a Pescara, attraverserà anche Cepagatti, Pianella, Santa Teresa di Spoltore, Villa Raspa, Spoltore e Montesilvano Colle.

In previsione del passaggio dei ciclisti, sono già in vigore i primi divieti. A partire dalle 8 di oggi, è vietata la sosta in piazza Duca e via Cavour. Domani, il divieto si estenderà a piazza Duca degli Abruzzi, via Cavour, via Martiri di Cefalonia, via Nazionale Adriatica Nord (nel tratto tra l'intersezione con via de Gasperi a Montesilvano e l’incrocio con via Gioberti), via Gioberti e l’area parcheggio tra via Pasolini e via Castellamare Adriatico. Inoltre, via Nazionale sarà chiusa dalle 9 alle 20, da piazza Duca degli Abruzzi fino al confine con Montesilvano.

In occasione dell'evento, le lezioni saranno sospese nel plesso di via Cavour dell’istituto comprensivo 5. Il Centro operativo comunale (Coc) sarà aperto dalle 8 alle 20, con un numero dedicato per informazioni.

Il Giro d’Abruzzo, che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport e Eurosport, prevede diverse tappe che attraverseranno la regione. La prima tappa andrà da Vasto a Pescara, seguita da altre tappe che includono Alanno, Magliano dei Marsi, Pratola Peligna e Prati di Tivo, Montorio al Vomano e infine l’Aquila.

La polizia locale di Pescara ha attivato un canale Whatsapp per fornire informazioni aggiornate sulle modifiche alla viabilità dovute al passaggio del Giro d’Abruzzo, il cui arrivo è previsto in piazza Duca degli Abruzzi.