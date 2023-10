Divieto di Dimora per Uomo che Infanga Ex di 80 Anni: Sentenza del Giudice

Un uomo di 51 anni, M.D., è stato sottoposto a un divieto di dimora nel Comune di Chieti, Abruzzo, dopo una serie di atti persecutori aggravati nei confronti della sua ex compagna di 80 anni. L'uomo aveva mostrato a sconosciuti foto e video intimi della donna, diffamandola pubblicamente attraverso l'uso di un megafono, esprimendo frasi offensive e volgari relative alla loro precedente relazione. Inoltre, aveva seguito la vittima fino in chiesa e al centro per anziani.

L'ordinanza è stata emessa dal giudice Andrea Di Berardino ed impone anche un divieto di avvicinamento alla vittima e ai due figli di quest'ultima. Inizialmente, il sostituto procuratore Marika Ponziani aveva richiesto gli arresti domiciliari per l'uomo. L'inchiesta è stata condotta dalla squadra mobile della polizia.

M.D. era già stato rinviato a giudizio per aver reso la vita dell'anziana donna un inferno, con accuse di violenza sessuale, stalking ed estorsione, che si erano protratte fino a marzo. Il giudice ha notato che tali reati erano stati documentati da prove incontrovertibili, tra cui video registrati segretamente, e avevano provocato gravi conseguenze psicologiche alla vittima, che aveva avuto una breve relazione con M.D.

Nonostante il procedimento legale in corso, M.D. aveva continuato a perseguire la donna, diffondendo contenuti offensivi attraverso falsi profili su Facebook, dimostrando un atteggiamento persistente di attenzioni morbose nei confronti della vittima. La prima udienza del processo si è svolta martedì scorso. La decisione del giudice Di Berardino rappresenta un tentativo di proteggere la vittima e garantire la sua sicurezza futura.