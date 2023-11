Donna Inglese di 66 Anni Trovata Morta con Ferite da Coltello a Casoli - Il Compagno Ricercato

Una tragica scoperta ha scosso la tranquilla contrada Verratti a Casoli, dove una donna inglese di 66 anni, Michele Faiers Dawn, è stata trovata senza vita nella sua abitazione, con segni di ferite da coltello all'addome. La data della morte potrebbe risalire a diversi giorni fa, addirittura a domenica. Le autorità locali hanno immediatamente avviato un'indagine per omicidio, mentre si concentrano sugli sforzi per rintracciare il compagno della vittima, Michael Dennis Whitbread, 74 anni, anche lui di nazionalità inglese, attualmente irreperibile.

La terribile scoperta è stata fatta da un'amica di Michele Faiers Dawn, le cui grida di sgomento hanno attirato l'attenzione dei vicini, che hanno subito allertato le autorità. Michele e il compagno Michael erano residenti a Casoli da almeno tre anni, vivendo in una tranquilla casa di campagna a circa dieci chilometri dal centro del paese. La coppia aveva scelto questa località dell'Abruzzo per la sua pace e la vicinanza alla montagna.

Secondo i residenti, Michele e Michael erano noti per la loro riservatezza e venivano spesso visti fare passeggiate nei dintorni dell'abitazione in compagnia dei loro tre cani. Tuttavia, sembrava che negli ultimi tempi non si vedessero più insieme, secondo alcune testimonianze.

L'amica inglese della vittima, preoccupata per il fatto che non aveva notizie da diversi giorni, è giunta appositamente da Palombaro, una località distante circa 15 minuti in auto. Qui ha dato l'allarme quando, non ottenendo risposta alla porta, ha iniziato a urlare, attirando l'attenzione dei vicini.

Le indagini sono in corso, con i carabinieri impegnati nel cercare il compagno Michael, la cui auto è anch'essa scomparsa. Allo stesso tempo, si stanno effettuando ricerche anche negli aeroporti. La data esatta della morte sarà determinata dal medico legale, ma l'assenza prolungata di notizie fa supporre che l'omicidio sia avvenuto almeno 48 ore prima del ritrovamento del corpo.

Attualmente, l'amica di Michele è stata temporaneamente affidata dei tre cani che appartenevano alla coppia. La comunità di inglesi residenti nella vicina Palombaro è composta da circa un centinaio di persone e si è insediata in questa pittoresca regione dell'Abruzzo negli ultimi anni, acquistando e ristrutturando casolari abbandonati.