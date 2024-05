Donna Salvata Dal Suicidio sull'A25: L'Intervento Provvidenziale di un Operaio

Un giovane operaio del Consorzio acquedottistico marsicano dissuade una donna dal lanciarsi dal cavalcavia

A San Pelino, frazione di Avezzano, una donna ha tentato di togliersi la vita lanciandosi da un cavalcavia dell'autostrada A25. Decisivo è stato l'intervento di un giovane operaio del Consorzio acquedottistico marsicano (Cam), che, intuendo il pericolo, è riuscito a dissuaderla e salvarle la vita.

L'operaio, che era impegnato in un controllo nelle adiacenze del viadotto autostradale, ha agito prontamente, evitando la tragedia in pochi secondi. Nonostante il suo gesto eroico, il giovane avezzanese ha preferito non essere definito "eroe".