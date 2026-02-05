Donna scomparsa da giorni a Sulmona, trovata l’auto: indagini in corso

Nessuna notizia dal 30 gennaio di una 48enne residente a Sulmona: la Procura apre un fascicolo e affida le ricerche alla polizia.

Cresce la preoccupazione a Sulmona per la scomparsa di una donna di 48 anni, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 30 gennaio. Si tratta di Mary D’Artista, impiegata in una Rsa, sparita improvvisamente senza lasciare tracce né fornire spiegazioni ai familiari o ai colleghi di lavoro.

A far scattare l’allarme sono stati proprio i parenti, che da giorni non riescono a mettersi in contatto con lei. Dai primi accertamenti non emergerebbero movimenti telefonici, accessi informatici o altre attività riconducibili alla donna, un elemento che ha rafforzato i timori e portato all’attivazione delle procedure ufficiali di ricerca.

Nel frattempo, la sua auto è stata ritrovata parcheggiata in città, apparentemente senza segni di effrazione. All’interno del veicolo erano presenti alcuni effetti personali, circostanza che alimenta interrogativi sulle ore precedenti alla sparizione e sugli spostamenti della donna. Il mezzo è stato sottoposto a verifiche per eventuali rilievi utili alle indagini.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Sulmona, che ha affidato le attività investigative alla polizia. Gli inquirenti stanno ricostruendo gli ultimi contatti, le abitudini quotidiane e il contesto personale e lavorativo della 48enne, nel tentativo di delineare un quadro chiaro della situazione.

Nelle ultime ore, un appello sui social network è stato lanciato da una parente residente a Raiano, comune vicino a Sulmona. Il messaggio invita chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti e a contattare le forze dell’ordine. La famiglia, già segnata da gravi lutti negli anni scorsi, vive ore di grande angoscia.

Le ricerche proseguono senza sosta, mentre l’attenzione resta alta in tutta la zona. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e invitano eventuali testimoni a segnalare avvistamenti o dettagli che possano contribuire a chiarire la scomparsa e riportare a casa Mary D’Artista.