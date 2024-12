Donna tenta di far entrare droga in carcere, arrestata e condannata a 8 mesi

Una donna è stata arrestata mentre tentava di consegnare droga al marito detenuto, riuscendo però a eludere i controlli solo temporaneamente. La condanna è arrivata subito.

Ancora una volta, una donna ha cercato di consegnare droga al marito detenuto nel carcere di Teramo, ma è stata fermata grazie ai rigorosi controlli di sicurezza. Questa volta, l'oggetto della consegna erano circa 100 grammi di hascisc, che la donna aveva nascosto nelle parti intime, sperando di eludere i dispositivi di sorveglianza. Nonostante i tentativi di aggirare i controlli, il personale addetto ai colloqui è riuscito a individuare il tentativo di traffico illecito, evitando così un grave crimine all’interno della struttura.

La donna non era alla sua prima infrazione: in passato era stata già arrestata per un episodio simile, segno di un comportamento ormai abituale. Dopo l'arresto, è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del processo. Oggi si è celebrato il processo per direttissima, che ha portato a una condanna a otto mesi di reclusione.

Il segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Giuseppe Pallini, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dei controlli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dal personale penitenziario nel contrastare il traffico di sostanze all'interno delle carceri. "Questa è una vittoria per la sicurezza e la legalità," ha dichiarato Pallini, che ha inoltre sollecitato un riconoscimento premiale per gli agenti coinvolti.

Il caso dimostra come il traffico di sostanze stupefacenti resti un problema significativo nelle carceri italiane, con frequenti tentativi di introdurre droga nelle strutture penitenziarie da parte di familiari e conoscenti dei detenuti. L’efficacia dei controlli e la professionalità del personale di sicurezza sono quindi fondamentali per mantenere l'integrità del sistema penitenziario e prevenire il proliferare di attività illecite.