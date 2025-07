Donna ubriaca travolge tavolini del bar a Roseto, terrore e caos

A Roseto degli Abruzzi un’auto guidata in stato di ebbrezza travolge tavolini esterni di un bar, ferendo una donna, con doppio intervento dei Carabinieri.

Ieri lungo la SS 16 a Roseto degli Abruzzi, una donna alla guida, con un tasso alcolemico superiore al consentito, ha perso il controllo della propria auto e ha travolto i tavolini posizionati all’esterno di una bar-pizzeria, provocando il ferimento di una cliente, trasferita all’ospedale di Giulianova con una prognosi di dieci giorni.

I Carabinieri della Stazione di Atri, coadiuvati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Giulianova, hanno invitato la conducente al test con etilometro, risultato positivo. Per lei è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro immediato della patente.

Parallelamente allo stesso orario e luogo, gli operativi dell’Arma hanno segnalato un secondo intervento: un uomo fermato mentre esibiva una patente falsa, priva di validità. Si è appurato che non avesse mai conseguito il documento, già illecito reiterato a ottobre 2024. Per lui denuncia per falsità e sequestro della licenza contraffatta.

L’intera vicenda ha provocato sconcerto tra i presenti, accorsi in massa al momento dell’impatto. Grazie all’intervento tempestivo dei militari, si sono evitati rischi ben più gravi. Le operazioni si sono concluse senza ulteriori conseguenze, mentre l’area esterna del locale è stata transennata in attesa di ripristini.