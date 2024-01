Dramma: Anziana muore dopo 5 ore di attesa al Pronto Soccorso mentre era in lista per gli esami

Un tragico episodio ha scosso l'Agrigentino, dove una donna anziana di 70 anni è deceduta dopo un'interminabile attesa di cinque ore al Pronto Soccorso, mentre era in lista per sottoporsi a esami. La Procura di Agrigento ha avviato un'inchiesta a seguito della denuncia presentata dai familiari della vittima, e il procuratore di turno ha ordinato l'esecuzione dell'autopsia sul corpo dell'anziana per accertare eventuali responsabilità della struttura ospedaliera.

La donna, secondo quanto ricostruito, era stata inserita nella lista di attesa per sottoporsi a esami medici, ma durante l'interminabile attesa avrebbe improvvisamente accusato un peggioramento delle condizioni di salute e si è purtroppo spenta.

La documentazione clinica è stata sequestrata dalla polizia, che ha avviato un'indagine per chiarire i dettagli dell'accaduto. La stampa locale riporta che l'incidente sarebbe avvenuto presso l'ospedale San Giovanni di Dio.

La comunità locale è scossa da questa tragica vicenda, e l'inchiesta in corso mira a fare luce sulle circostanze che hanno portato alla morte dell'anziana paziente, cercando di individuare eventuali responsabilità nell'assistenza fornita dalla struttura ospedaliera.