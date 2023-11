Dramma Familiare a Capestrano: Coniugi Fuori Pericolo Dopo Tentato Suicidio e Uxoricidio

Il Tribunale dell'Aquila sarà teatro venerdì 17 dell'udienza di convalida per il 36enne macedone accusato di tentato omicidio nei confronti della moglie 34enne. Entrambi gli sposi, ora fuori pericolo, sono sotto osservazione presso l'ospedale dell'Aquila, dopo un tragico episodio nella loro abitazione di Capestrano.

Il 36enne, dopo aver accoltellato la moglie in seguito a un violento litigio, aveva tentato il suicidio ingerendo una grande quantità di farmaci. Il Giudice delle Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale dell'Aquila, Guendalina Buccella, interrogherà il macedone durante l'udienza di convalida. Fortunatamente, il 36enne ha ripreso conoscenza ed è in grado di rispondere alle domande del magistrato.

Il movente dietro questo tragico episodio sembra essere la gelosia, come indicato dai primi accertamenti e dalle dichiarazioni della vittima. Dopo l'ennesima lite domestica, l'uomo ha tentato di uccidere la moglie con dieci coltellate su diverse parti del corpo. Successivamente, temendo di aver compiuto un uxoricidio, ha cercato di togliersi la vita con l'ingestione massiccia di farmaci.

La donna, che ha confermato le accuse nei confronti del marito, è stata fondamentale per far luce su questa tragica vicenda. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Sulmona continuano per approfondire ulteriori aspetti della vicenda.