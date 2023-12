Drammatico Episodio di Sequestro: Giovane Rintracciato e Salvato dalla Polizia

In una notte segnata da un'escalation di eventi drammatici, un giovane di 17 anni si è trovato vittima di un violento sequestro da parte di due individui sconosciuti, di cui uno maggiorenne di 18 anni. Il padre del ragazzo ha ricevuto una serie di messaggi di aiuto dal figlio, che era stato imprigionato nel bagagliaio della sua microcar sotto la minaccia di un coltello a serramanico.

Il padre, agendo prontamente, ha allertato la Polizia fornendo la posizione approssimativa del veicolo grazie ai messaggi ricevuti. Nonostante la posizione non fosse in tempo reale, ha permesso agli operatori della Questura di tracciare il percorso stimato del mezzo. Grazie a questa informazione, la vettura è stata intercettata rapidamente nei pressi della stazione ferroviaria.

All'interno della microcar, oltre al giovane di 17 anni, c'era anche un suo amico di 16 anni e l'18enne responsabile del sequestro. Durante il controllo, il maggiorenne ha cercato di disfarsi di un coltello a serramanico. Gli agenti hanno successivamente ricostruito in dettaglio la dinamica dell'evento, rivelando che i due amici, rientrando a casa dopo una serata in un locale, sono stati bloccati da un gruppo di ragazzi in centro città.

La situazione è rapidamente degenerata quando due di questi ragazzi, minacciando i giovani, hanno chiuso il 17enne nel bagagliaio e trattenuto l'altro sul sedile passeggero. Durante la terribile esperienza, il ragazzo terrorizzato ha inviato messaggi e la propria posizione al padre, che ha immediatamente contattato la linea di emergenza.

Le unità della Polizia, seguendo il percorso stimato, hanno individuato e fermato il veicolo, arrestando l'18enne per i gravi reati di sequestro di persona in concorso e minaccia aggravata. La rapida risposta delle autorità ha portato alla liberazione del giovane e alla detenzione del colpevole, scongiurando un potenziale tragico epilogo.