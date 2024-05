Drammatico Incidente nel Parco Avventura: Giovane Lavoratore in Rianimazione dopo una Caduta da 12m

Una giornata di lavoro si è trasformata in tragedia per un 24enne addetto al Parco Avventura di Castel di Sangro. Mentre svolgeva le sue mansioni, è caduto da un'altezza di dodici metri, finendo in rianimazione.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, scatenando una frenetica opera di soccorso da parte dei colleghi e degli utenti presenti nella struttura. L'intervento tempestivo dell'elicottero del 118 ha permesso il trasferimento immediato del giovane lavoratore all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove i medici hanno dovuto intubarlo.

Le circostanze che hanno portato alla caduta sono al centro degli accertamenti condotti dai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, insieme al dipartimento della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila. Asl e forze dell'ordine stanno investigando per individuare eventuali responsabilità legate all'incidente.