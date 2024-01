Drammatico incendio notturno a Castellafiume: Coniugi salvati da un eroico vicino

Nella notte scorsa, una coppia di anziani coniugi di Castellafiume è stata protagonista di un drammatico episodio, sfiorando il pericolo di vita a causa di un incendio domestico. L'intervento tempestivo di un coraggioso vicino, però, ha evitato una tragedia maggiore.

Il rogo ha avuto luogo in un'abitazione nella parte bassa del paese, distruggendo diverse stanze dell'edificio. I coniugi, un uomo di 80 anni e sua moglie di 75, erano completamente ignari del pericolo in quanto il fuoco è scoppiato intorno alle 4 del mattino mentre erano profondamente addormentati.

Il fumo, propagandosi rapidamente, ha reso l'aria all'interno dell'abitazione irrespirabile, ma la coppia anziana non si è accorta di nulla. La pronta reazione è giunta grazie a un giovane del posto, coraggioso vicino di casa, che si è accorto dell'incendio e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Grazie all'intervento tempestivo del giovane, i coniugi sono stati prontamente evacuati e trasportati in ospedale a causa di un'intossicazione da fumo. Fortunatamente, le loro vite non sono in pericolo e sono previste prossime dimissioni. Le fiamme hanno causato danni significativi alla struttura, aprendo interrogativi sulle cause dell'incendio che saranno oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità competenti.