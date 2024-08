Due Escursionisti Salvati nella Notte sul Monte Amaro: Operazione di Soccorso con Elicottero

Intervento del Soccorso Alpino e dell'Aeronautica Militare per Portare in Salvo Due Giovani in Difficoltà sul Monte Amaro

Nella notte scorsa, due giovani escursionisti in difficoltà sono stati salvati sul Monte Amaro, nel Parco Nazionale della Maiella, grazie a un'operazione coordinata dal Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, in collaborazione con l'Aeronautica Militare.

L'Allarme e l'Intervento di Soccorso

La centrale operativa del 118 Chieti-Pescara ha ricevuto una chiamata di emergenza e ha immediatamente allertato il Soccorso Alpino per soccorrere i due giovani, trovatisi in difficoltà a causa delle condizioni ambientali e della distanza dal primo punto carrabile accessibile.

Data la complessità del recupero, è stato richiesto il supporto dell'Aeronautica Militare. Il Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) ha disposto il decollo di un elicottero HH-139B dell'85° Centro SAR del 15° Stormo, di stanza a Pratica di Mare.

La Missione di Recupero

L'equipaggio, dotato di visori notturni NVG (Night Vision Goggles), ha individuato una zona sicura per l'atterraggio nei pressi della posizione degli escursionisti. Un aerosoccorritore è stato sbarcato e, a piedi, ha raggiunto i due giovani, verificando le loro condizioni di salute.

Una volta assicuratisi che gli escursionisti fossero in buone condizioni, li ha condotti all'elicottero, che li ha trasportati a Fara San Martino. Qui, i due sono stati presi in carico da un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 per una valutazione sanitaria finale.

Conclusione

L'intervento si è concluso con successo, e i due giovani sono stati dichiarati illesi, potendo fare rientro a casa autonomamente. Questo salvataggio mette in luce l'importanza della tempestiva collaborazione tra le forze di soccorso e le istituzioni militari per garantire la sicurezza degli escursionisti in difficoltà.