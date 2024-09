Due Giovani Straniere Denunciate per Doppio Furto di Cellulari

Le due ladre, utilizzando buste anti taccheggio, sono state fermate dai carabinieri dopo i furti in Abruzzo e Lazio.

Due giovani straniere sono state denunciate dai carabinieri del Nor di Cittaducale con l'accusa di furto aggravato in concorso. Le due ragazze sono accusate di aver messo a segno due furti consecutivi, il primo presso un negozio di elettrodomestici in un centro commerciale dell’Aquila, e il secondo al Terminillo Center di Cittaducale.

Nel primo furto, avvenuto all’Aquila, le giovani hanno superato i sistemi di sorveglianza e le barriere anti taccheggio utilizzando delle buste schermate e un dispositivo per la rimozione delle etichette di sicurezza. Hanno sottratto due smartphone di ultima generazione, per un valore totale di circa 3.000 euro, e si sono allontanate dal negozio.

Non soddisfatte del bottino, hanno tentato un secondo colpo poche ore dopo presso un altro punto vendita, questa volta nel Terminillo Center. Qui hanno utilizzato lo stesso modus operandi collaudato, ma sono state notate dal personale del negozio, il quale ha allertato le forze dell'ordine. Quando le ladre hanno tentato di fuggire a bordo della loro auto, sono state fermate dai carabinieri, che sono intervenuti rapidamente grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato all’interno del veicolo non solo i due smartphone rubati, ma anche due buste modificate con stagnola e un piccolo dispositivo per la rimozione delle etichette magnetiche. Entrambe le donne, già note per precedenti specifici e attualmente soggette a una misura cautelare per reati contro il patrimonio, sono state denunciate a piede libero e dovranno ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso.