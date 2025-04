Due Papi in Vaticano: la convivenza che ha cambiato la storia della Chiesa

Dall'elezione di Papa Francesco nel 2013 alla coabitazione con Benedetto XVI, un decennio di collaborazione e rispetto reciproco tra due pontifici.​

L'elezione di Papa Francesco il 13 marzo 2013 ha segnato un momento storico per la Chiesa cattolica. Dopo la rinuncia di Benedetto XVI, avvenuta il 28 febbraio dello stesso anno, si è aperta una nuova era caratterizzata dalla coabitazione in Vaticano di due Papi: uno regnante e uno emerito.​

Il Conclave del 2013, svoltosi tra il 12 e il 13 marzo, ha visto la partecipazione di 115 cardinali elettori. Al quinto scrutinio, è stato eletto il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, che ha scelto il nome di Francesco, diventando il primo Papa proveniente dal continente americano e il primo gesuita a ricoprire tale ruolo.

La convivenza tra Papa Francesco e Benedetto XVI è stata un'esperienza senza precedenti nella storia della Chiesa. Benedetto XVI si è ritirato nel monastero Mater Ecclesiae, situato all'interno dei Giardini Vaticani, dove ha condotto una vita di preghiera e riservatezza. Papa Francesco ha sempre mostrato grande rispetto per il suo predecessore, definendolo "un padre" e sottolineando come non abbia mai interferito nelle sue decisioni.

In un libro-intervista, Papa Francesco ha raccontato: "Mi ha lasciato crescere – è stato paziente. E se non vedeva bene qualcosa, ci pensava tre o quattro volte prima di dirmelo. Mi ha lasciato crescere e mi ha dato la libertà di prendere decisioni".

Questa coabitazione ha rappresentato un esempio di continuità e armonia all'interno della Chiesa, dimostrando come due figure pontificie possano convivere nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie responsabilità. La presenza di Benedetto XVI ha offerto a Papa Francesco un punto di riferimento spirituale e umano, contribuendo a rafforzare il suo ministero.​

La collaborazione tra i due Papi ha avuto un impatto significativo anche sulla percezione della figura papale, mostrando un volto più umano e accessibile del pontificato. La loro convivenza ha aperto nuove prospettive sul ruolo del Papa emerito e sulla possibilità di una transizione armoniosa tra pontificati.