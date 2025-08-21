Cronaca

Due adolescenti colti in flagrante mentre svaligiano borsoni, scoperta choc in spiaggia!

Montesilvano (PE)
21 Agosto 2025  

Sull’affollata spiaggia di Montesilvano, due minorenni approfittano di un attimo di distrazione per sottrarre uno zaino con contanti e tentano la fuga.

Una mattinata estiva a Montesilvano ha preso una piega inaspettata quando due minorenni — un ragazzo di 14 anni e un coetaneo di 15 — entrambi residenti nella provincia di Pescara, sono stati sorpresi mentre attraversavano gli ombrelloni di uno stabilimento balneare con uno zaino rubato, pensato però di non essere notati. La loro manovra è stata però osservata da alcuni bagnanti sospettosi, i quali hanno immediatamente allertato il NUE 112, suscitando l’intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Scoperti mentre tentavano di allontanarsi, i due giovani hanno cercato la fuga ma sono stati bloccati poco dopo grazie alle indicazioni degli stessi testimoni presenti. All’interno dello zaino, i militari hanno rinvenuto 260 euro in contanti, prontamente restituiti al proprietario, visibilmente sollevato di aver riavuto i propri effetti personali.

Sebbene godano della presunzione d’innocenza fino all’esito giudiziario, i due adolescenti sono ufficialmente denunciati per furto aggravato in concorso e dovranno rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria Minorile

