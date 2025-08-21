Due adolescenti colti in flagrante mentre svaligiano borsoni, scoperta choc in spiaggia!

Sull’affollata spiaggia di Montesilvano, due minorenni approfittano di un attimo di distrazione per sottrarre uno zaino con contanti e tentano la fuga.

Una mattinata estiva a Montesilvano ha preso una piega inaspettata quando due minorenni — un ragazzo di 14 anni e un coetaneo di 15 — entrambi residenti nella provincia di Pescara, sono stati sorpresi mentre attraversavano gli ombrelloni di uno stabilimento balneare con uno zaino rubato, pensato però di non essere notati. La loro manovra è stata però osservata da alcuni bagnanti sospettosi, i quali hanno immediatamente allertato il NUE 112, suscitando l’intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Scoperti mentre tentavano di allontanarsi, i due giovani hanno cercato la fuga ma sono stati bloccati poco dopo grazie alle indicazioni degli stessi testimoni presenti. All’interno dello zaino, i militari hanno rinvenuto 260 euro in contanti, prontamente restituiti al proprietario, visibilmente sollevato di aver riavuto i propri effetti personali.

Sebbene godano della presunzione d’innocenza fino all’esito giudiziario, i due adolescenti sono ufficialmente denunciati per furto aggravato in concorso e dovranno rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria Minorile