Eagle Fight Team Vittorioso ai campionati di Grappling No Gi.

L'Eagle Fight Team vince e convince a Roma durante i campionati italiani di grappling NO GI.

13 gli atleti aquilani in gara al Palaolgiata per gareggiare con scuole ben più quotate.

Ottimi i risultati raccolti.

Marco Zannetti secondo nella categoria -62kg classe A dopo 4 match combattutissimi. Torna a casa con un oro di Matteo Finucci (-77kg classe D), mentre un bronzo nei cadetti classe A per Davide Mattei che manca la finale per pochissimo.

Grandissima prestazione del più giovane Luca Ricci che al debutto a 15 anni conquista un argento frutto di due match spettacolari dove ha dimostrato grande tecnica.

Marco Giaffreda soffre la tensione ed esce al primo turno nella categoria -70 classe C dopo un match combattuto dove non sfigura.

L'impassibile Italo Pace al debutto disputa due match in categorie diverse con avversari più esperti a cui ha saputo comunque tenere testa così raccoglie due argenti.

Nella categoria veteran Selser Peretti disputa due match vincendone uno e perdendo la finale solo all'overtime. Il figlio Youri disputa anche lui due match perdendo il primo dopo un combattimento duro dove ha rischiato di sottomettere l'avversario e vincendo il secondo ai punti.

Il buon Diego sale di categoria nella classe b 84 kg perdendo al primo turno per una distrazione che gli è costata cara.

Grandi prestazioni per Franco Azzoni (-66kg) e Davide Madonna (-77kg) che ripescati dopo la sconfitta al primo turno (classe C) si rifanno con gli interessi, il primo vincendo ai punti la finale per il bronzo ed il secondo sottomettendo due avversari prima di arrivare al terzo posto.

Lorenzo perde contro un avversario molto più esperto di lui dopo una prima parte di match dominata (-100kg classe C).

Di grande commozione le parole del Master Dibba (Marco di Bartolomeo): "Da 'allenatore', come al solito vi ringrazio perché nella vittoria o nella sconfitta, vedere il vostro entusiasmo è la più grande ricompensa che possiate darmi.

Un grazie speciale va al campione, amico e fratello minore Marco Zannetti e al super vitellone Emanuele che ci segue da Milano con il cuore, senza i quali questa realtà non sarebbe nata.

Last but not the least un grazie a Mauro e Mos ed ai rispettivi team, perché questi risultati sono frutto anche della loro collaborazione".