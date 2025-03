Elezioni Comunali 2025: Scopri Dove e Quando si Vota in Abruzzo

Il 25 e 26 maggio 2025, 461 comuni italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative, con particolare attenzione in Abruzzo su Sulmona e Ortona.

Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le elezioni comunali si terranno il 25 e 26 maggio 2025, mentre l'election day per i referendum è previsto per l'8 e 9 giugno, in concomitanza con i ballottaggi.

In Abruzzo, l'attenzione sarà rivolta ai comuni di Sulmona e Ortona, dove si prevede una competizione elettorale particolarmente significativa.

A livello nazionale, saranno 461 i comuni interessati dalle elezioni amministrative. Oltre a Sulmona e Ortona, altri comuni abruzzesi al voto includono:

Provincia dell'Aquila : Sulmona (popolazione: 23.492)

Provincia di Chieti : Ortona (popolazione: 23.831)

Provincia di Pescara : Abbateggio (popolazione: 395), Bolognano (popolazione: 1.126), Civitaquana (popolazione: 1.214), Cugnoli (popolazione: 1.501), Lettomanoppello (popolazione: 2.800), Manoppello (popolazione: 7.157), Pietranico (popolazione: 454), Roccamorice (popolazione: 1.006), San Valentino in Abruzzo Citeriore (popolazione: 1.832), Scafa (popolazione: 3.607), Tocco da Casauria (popolazione: 2.548), Turrivalignani (popolazione: 851)

Provincia di Teramo: Ancarano (popolazione: 1.870), Campli (popolazione: 7.068), Castellalto (popolazione: 7.234), Civitella del Tronto (popolazione: 5.036), Cortino (popolazione: 640), Crognaleto (popolazione: 1.223), Fano Adriano (popolazione: 258), Isola del Gran Sasso d'Italia (popolazione: 4.577), Montefino (popolazione: 1.019), Montorio al Vomano (popolazione: 7.654), Penna Sant'Andrea (popolazione: 1.684), Pietracamela (popolazione: 265), Rocca Santa Maria (popolazione: 516), Torricella Sicura (popolazione: 2.546), Tossicia (popolazione: 1.272), Valle Castellana (popolazione: 1.014)

È importante notare che, mentre il 25 e 26 maggio si terrà il primo turno delle elezioni, l'8 e 9 giugno saranno dedicati ai ballottaggi e ai referendum nazionali. Questa scelta mira a ottimizzare le risorse e a facilitare la partecipazione degli elettori.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle elezioni comunali in Abruzzo, è possibile consultare il sito ufficiale della Regione Abruzzo o i portali dei comuni interessati.

La partecipazione attiva alle elezioni è fondamentale per garantire una rappresentanza democratica efficace e rispondente alle esigenze della comunità.