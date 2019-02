Si profila una vittoria netta del centrodestra nelle elezioni regionali in Abruzzo: gli instan poll sulle intenzioni di voto diffusi dalla Rai alla chiusura delle urne danno Marco Marsilio in netto vantaggio con il 43% (forchetta tra 41 e 45) delle preferenze, seguito da Giovanni Legnini e la coalizione di centrosinistra con il 32% (tra il 30 e il 34) e solo al 24% (tra 22 e 26) il candidato pentastellato Sara Marcozzi.



Le urne si sono chiuse alle 23 e lo spoglio è iniziato subito dopo. L'attesa ora è per i risultati reali, per vedere se i dati confermeranno le previsioni.