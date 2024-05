Elezioni a Pescara: Quattro Sfide per la Poltrona di Sindaco

Le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno a Pescara vedranno una sfida a quattro per la carica di sindaco. I candidati sono Carlo Masci per il centrodestra, Carlo Costantini per il centrosinistra e Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari come candidato civico, e Gianluca Fusilli per il movimento "Stati Uniti d'Europa".

Il termine per la presentazione delle liste è scaduto, con circa 450 candidati in totale. La prossima consiliatura potrebbe durare solo tre anni, in attesa della nascita di Nuova Pescara nel 2027, frutto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

Il sindaco uscente, Carlo Masci, avvocato di 65 anni, è sostenuto da sei liste, tra cui Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. Tra i suoi sostenitori spiccano nomi noti come Alfredo Cremonese, Nicoletta Di Nisio e Vittoria D'Incecco.

Carlo Costantini, ex deputato di 62 anni, ha il sostegno di cinque liste, tra cui Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra. Fra i suoi sostenitori ci sono Piero Giampietro, Stefania Catalano e Paolo Sola.

Domenico Pettinari, ex vice presidente del Consiglio regionale, ha due liste a suo sostegno, mentre Gianluca Fusilli, ex deputato, si candida con il movimento "Stati Uniti d'Europa".

Nel 2019, Masci vinse al primo turno con oltre il 51% dei consensi. Tuttavia, il risultato delle elezioni regionali del marzo scorso, con il centrosinistra in vantaggio, potrebbe influenzare l'esito delle prossime elezioni comunali.