Elezioni comunali Chieti, Di Stefano: "Mi chiamo fuori dai sondaggi de Il Centro"

"Leggo con simpatia che il maggior quotidiano locale ha dato vita ad una iniziativa che ha sicuramente una valida capacità di accendere l’attenzione sulla competizione elettorale, con una conseguente ricaduta sulla tiratura del medesimo. Anche cinque anni fa lanciò analoga iniziativa. Allora non fui il protagonista diretto ma comunque estremamente coinvolto da un amico,esponente politico, che mi chiese e lo chiese a tutti gli amici di mobilitarsi non solo a Chieti, ma anche in tutta la provincia per recuperare tagliandi da riportare in città.

Ricordo di paesi molto distanti dal capoluogo teatino, dove nelle edicole terminavano le copie de Il Centro già alle nove del mattino; una sorta di catena di Sant’Antonio che non può avere una valenza politica, ma che potrebbe creare attrito tra i protagonisti di questo simpatico gioco.

Pertanto, come ho visto dal suo profilo Facebook ha fatto anche un altro indicato candidato, mi chiamo fuori da questo sondaggio, ed invito pubblicamente i miei amici a continuare ad acquistare e leggere Il Centro e gli altri quotidiani locali, in virtù della loro importante funzione sociale di informazione ma a non votarmi con i tagliandi perché non intendo iniziare la corsa in questa competizione che potrebbe creare inutili rivalità con persone con cui conto di affrontare insieme la sfida elettorale.

A tal proposito, mi permetto invece di suggerire al quotidiano una – a mio parere- utilissima iniziativa: stimolare i lettori ad evidenziare le criticità della città che reputano più importanti, ed eventualmente suggerirne le soluzioni. Sarebbe questo un sondaggio molto utile per tutti i candidati, ed in particolar modo per chi vincerà le elezioni comunali".