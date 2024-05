Emergenza Acqua: 41 Comuni Senza Servizio, SASI Continua gli Sforzi

La carenza idrica che ha colpito 41 comuni nel Chietino continua a destare preoccupazione, con la SASI che annuncia che mercoledì mattina il servizio idrico non verrà ripristinato. Migliaia di utenti si trovano senza acqua, con la situazione prevista fino alle prime ore di mercoledì.

Il problema è stato causato da una rottura su una condotta principale dell'Acquedotto Verde a Torretta, nel Comune di Casoli. I lavori di riparazione sono in corso, ma la situazione rimane critica per migliaia di cittadini.

Secondo Fabrizio Talone, responsabile reti adduzione e distribuzione della SASI, la rottura potrebbe essere stata causata da movimenti del terreno, sottolineando che anche una condotta più recente avrebbe potuto subire danni simili.

L'interruzione del servizio idrico ha provocato disagi significativi, con molte scuole chiuse e numerosi cittadini senza acqua. La rottura ha interessato l'80% dei comuni serviti dalla SASI, evidenziando la necessità di lavori di miglioramento dell'infrastruttura idrica.

I comuni interessati dall'interruzione includono Altino, Ortona, Fossacesia e molti altri. A Lanciano, numerose zone subiranno l'interruzione del servizio idrico, con migliaia di cittadini colpiti dall'emergenza.

La SASI e le autorità locali sono impegnate per risolvere la situazione il prima possibile, ma si sottolinea l'importanza di lavori infrastrutturali a lungo termine per prevenire simili interruzioni in futuro.