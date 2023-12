Emergenza Idrica: 17 Comuni Senza Acqua per una Giornata a Causa di Guasti e Lavori

Martedì 19 dicembre, un'urgente interruzione della fornitura idrica colpirà 17 comuni della provincia di Chieti, in particolare dell'area vastese, a causa della rottura di una condotta principale e degli interventi di riparazione che ne conseguono. L'emergenza è programmata per la giornata di domani.

La Società Acquedotti Società in Accomandita per Azioni (Sasi), responsabile della rete idrica, ha informato gli utenti che la rottura interessa la condotta ubicata a Sant'Amico, nel Comune di Archi.

La sospensione dell'approvvigionamento idrico sarà in vigore dalle 9 di domani fino alle ore notturne.

I comuni interessati sono: Altino, Archi (per gli utenti di Capoluogo, Caduna, Rascitti, Ruscitelli, Fonte Maggiore Sant’Amico), Atessa (per gli utenti di Capoluogo, San Marco, Pian Querceto, Monte Calvo e Castelluccio), Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano (per gli utenti di Capoluogo, San Pastore e Crocetta), Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto e Villalfonsina.

I tecnici della Sasi, consapevoli dei disagi che questa interruzione può causare, specialmente in questo periodo natalizio, assicurano che saranno compiuti tutti gli sforzi possibili per rispettare i tempi previsti per i lavori. Si spera che non si verifichino intoppi o complicazioni che potrebbero ritardare il ripristino del servizio.