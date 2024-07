Emergenza Idrica: Disagi e Razionamenti, ma un Sistema di Interconnessione può Alleviare la Crisi

La provincia di Chieti sta affrontando una grave emergenza idrica, con interruzioni programmate e guasti che stanno causando notevoli disagi a migliaia di cittadini. La situazione è ulteriormente aggravata dalla siccità e dall’aumento della popolazione lungo la costa durante i mesi estivi. In risposta, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha sollecitato un incontro con il presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe, e l’Ersi per discutere soluzioni condivise.

La Sasi è consapevole della gravità del problema e ha messo in atto diverse azioni per contenere le difficoltà. Tuttavia, la situazione delle sorgenti, in particolare quella del Verde, è sempre più critica. "A soffrire maggiormente sono i centri dell’Alto e Medio Vastese", spiega Basterebbe, ringraziando i sindaci per le ordinanze sul corretto utilizzo dell’acqua potabile.

Pio D’Ippolito, direttore dell’area tecnica della Sasi, sottolinea l’importanza dell’interconnessione dei sistemi idrici come soluzione temporanea. "L’interconnessione permette di alimentare una zona con l’acqua disponibile in un’altra", afferma D’Ippolito. Attualmente, esiste una connessione tra Capovallone e il Sinello tramite una condotta che passa da Rosello a Montazzoli, operazione che sta aumentando le ore di fornitura agli utenti.

La soluzione definitiva, spiega D’Ippolito, sarà la realizzazione di un potabilizzatore prevista per il 2026. Nel frattempo, la Sasi continua a programmare chiusure per mantenere un equilibrio, anche se alcune zone soffrono più di altre.