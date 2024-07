Emergenza Idrica: Riduzione del 50% della Fornitura Notturna a Pescara fino al 5 Luglio

A causa dell'emergenza idrica, l'Aca ha programmato interruzioni notturne della fornitura d'acqua fino al 5 luglio. In diverse aree della città, l'acqua sarà ridotta del 50% per mitigare la carenza.

Le zone interessate dalla riduzione sono Colle Santo Spirito, via San Donato, via Fontanelle, via Caduti per Servizio e via Ventre d'Oca. Le interruzioni avverranno dalle ore 1 alle ore 5 del mattino.

In particolare, a Pescara la chiusura notturna riguarda il serbatoio Fontanelle. La programmazione dettagliata delle interruzioni è stata comunicata dall'Aca per gestire al meglio questa emergenza e limitare i disagi ai cittadini.