Emergenza Siccità a Pescara: Il Sindaco Masci Invita i Cittadini a Prepararsi per Mesi Difficili

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha lanciato un allarme sulla grave situazione di siccità che sta colpendo la regione. In un video condiviso sui suoi canali social, Masci ha mostrato le condizioni preoccupanti della sorgente "Vitella d’Oro" di Farindola, che tradizionalmente riforniva di acqua la città e che ora si presenta quasi completamente prosciugata.

Una Situazione Preoccupante

"Non c’è acqua alla fonte: questo è un fatto oggettivo", ha dichiarato il sindaco, sottolineando l'urgenza della situazione. "Purtroppo siamo solo all’inizio di questa emergenza, ci aspettano mesi difficili". La scarsità d’acqua si sta manifestando con una gravità crescente, evidenziando la necessità di misure straordinarie per far fronte alla crisi.

Appello all’Azioni Concrete

Masci ha esortato i cittadini a evitare polemiche sterili e a concentrarsi invece su azioni pratiche per gestire l’emergenza idrica. "Non serve a nulla strillare e fare polemiche," ha affermato, sottolineando l’importanza di un uso consapevole e responsabile dell'acqua.

"È fondamentale installare in ogni casa un serbatoio e un’autoclave," ha consigliato il sindaco, spiegando che queste misure possono aiutare a gestire meglio la risorsa idrica a disposizione. "L’inverno è lontano e non ci sono piogge previste nelle prossime settimane," ha aggiunto, mettendo in evidenza la necessità di prepararsi per un periodo prolungato di siccità.

Le Iniziative in Corso

L'Azienda Comprensoriale Acquedottistica (ACA) è già al lavoro per ridurre al minimo la dispersione di acqua nelle infrastrutture cittadine. Tuttavia, Masci ha evidenziato che una parte fondamentale della soluzione dipende dai comportamenti individuali dei cittadini, invitandoli a usare l'acqua "con parsimonia e intelligenza."

Verso un Futuro Sostenibile

L’appello di Masci arriva in un momento critico, con la siccità che sta mettendo sotto pressione non solo Pescara, ma molte altre aree della regione. La sua richiesta di installare serbatoi e autoclavi in ogni casa è un passo verso la costruzione di una comunità più resiliente, capace di affrontare le sfide ambientali con determinazione e senso di responsabilità.

Mentre la città si prepara ad affrontare mesi difficili, il messaggio del sindaco è chiaro: ogni cittadino ha un ruolo da svolgere nella gestione della crisi idrica, e solo attraverso un impegno collettivo si potrà superare questa emergenza.