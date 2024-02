Emergenza Smog a Pescara: Record di Inquinamento dopo Chiusura della Galleria San Silvestro

"Il traffico congestionato e l'assenza di interventi accentuano la situazione critica"

Pescara, insieme a Montesilvano e Francavilla, sta vivendo un'allerta inquinamento senza precedenti, con la città sotto una cappa di smog che persiste ormai da otto giorni. I livelli delle polveri ultrafini hanno costantemente superato i limiti di sicurezza, creando un ambiente quasi irrespirabile. La causa principale sembra essere l'aumento del traffico verificatosi dal 22 novembre scorso, data in cui è stata chiusa la galleria San Silvestro della Circonvallazione a causa del crollo di una volta.

La situazione è estremamente preoccupante, con le centraline dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (Arta) che continuano a segnalare valori record di polveri sottili, considerate tra gli inquinanti più dannosi per la salute umana. La mancanza di vento e pioggia ha contribuito a far stagnare l'aria, peggiorando ulteriormente la qualità dell'aria.

Le condizioni potrebbero prolungarsi a lungo, dato che i lavori per riparare la galleria non sono ancora iniziati, e si prevede che serviranno almeno quattro mesi per completare le necessarie riparazioni e riaprire la struttura. Nel frattempo, l'inquinamento continua a peggiorare, con le centraline dell'Arta che registrano superamenti dei limiti delle particelle PM 2,5 e PM 10 dal 23 gennaio.

Il 27 gennaio è stato il giorno peggiore, con valori di polveri ultrafini che hanno raggiunto picchi mai visti prima. La centralina vicino al teatro D'Annunzio ha registrato 30 microgrammi per metro cubo di PM 2,5, superando il limite annuale di sicurezza fissato a 25. La situazione è stata altrettanto critica anche in altre zone della città, con valori altissimi delle PM 10.

Montesilvano e Francavilla non sono esenti da questa emergenza, con superamenti dei limiti delle PM 2,5 e PM 10 registrati per diversi giorni. In particolare, la centralina di Montesilvano ha segnalato superamenti per sei giorni consecutivi, mentre a Francavilla la situazione è altrettanto critica.

La città è ora chiamata a affrontare con urgenza questa emergenza ambientale, implementando misure immediate per ridurre il traffico e migliorare la qualità dell'aria, prima che la situazione peggiori ulteriormente.