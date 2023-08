Emozione a L'Aquila per lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori

La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha dato vita a un'emozionante esibizione nell'ambito del centenario della fondazione dell'Aeronautica Militare Italiana, in collaborazione con l'Aeroporto dei Parchi della frazione di Preturo.

Il clou dell'evento è stato il momento in cui i velivoli hanno lasciato una splendida scia tricolore nel cielo nel centro storico aquilano.

Suggestivo il momento in cui hanno sorvolato la maestosa Basilica di San Bernardino e la celebre Scalinata omonima, luogo in cui si stanno svolgendo una serie di eventi musicali e di spettacolo, come I Cantieri dell'Immaginario.

A rendere ancora più speciale l'atmosfera della festa, tanti bambini delle scuole estive e cittadini hanno partecipato indossando cappellini e agitando bandierine per festeggiare il passaggio delle Frecce.

Non solo acrobazie aeree spettacolari, ma anche momenti di divulgazione e conoscenza: sempre nell'area di San Bernardino, in occasione della manifestazione 'L'Aeronautica Militare ringrazia l'Italia', sono iniziati diversi eventi per permettere al pubblico di avvicinarsi all'attività delle Frecce e di scoprire tutto ciò che il servizio aeronautico ha realizzato in un secolo di attività.

L'esibizione della Pattuglia è avvenuta oggi a seguito dell'annullamento della data del 27 maggio scorso a causa della tragica scomparsa, in un incidente aereo, del capitano Alessio Ghersi, componente della Pattuglia acrobatica nazionale.