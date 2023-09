Enel Green Power Sospende Procedura del Progetto Pizzone2 sulle Mainarde

Enel Green Power ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la sospensione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) per il progetto "Pizzone2" sulle Mainarde, che prevede la realizzazione di un impianto di pompaggio tra i due invasi di Montagna Spaccata e Castel San Vincenzo, situati in provincia di Isernia. Questo progetto include anche lo scavo di oltre 10 chilometri di gallerie nell'area del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. L'annuncio della realizzazione di questa opera aveva scatenato proteste tra i residenti, le associazioni e le istituzioni locali.

La società ha dichiarato di voler esaminare attentamente le osservazioni e le proposte degli enti e degli stakeholder locali per apportare le necessarie integrazioni alla documentazione del progetto. Questo sarà fatto in base agli incontri in corso con la comunità locale. Enel Green Power ha ribadito il suo impegno per la tutela dell'ambiente e per rispondere alle esigenze delle comunità locali, sottolineando l'importanza dell'ascolto delle parti interessate.

La società ha programmato ulteriori incontri con le istituzioni locali nelle prossime settimane per cercare soluzioni che possano conciliare gli obiettivi del progetto con le necessità espresse dalle comunità locali e per stabilire attività di sostenibilità in grado di generare valore condiviso.

Tuttavia, il Forum H2O ha reagito a questa richiesta di sospensione, definendola "fumo negli occhi". Secondo Augusto De Santis del Forum H2O, questa pratica è comune tra molte aziende quando devono rispondere alle osservazioni durante le procedure di Via nazionali. Il Forum H2O sostiene che Enel Green Power avrebbe potuto organizzare incontri prima della presentazione del progetto, ma ha scelto di farlo dopo l'avvio del procedimento. Questa mossa è vista come una tattica, poiché il processo è già in corso e potrebbe concludersi con l'approvazione del progetto o con una sua interruzione da parte del Ministero. Il Forum H2O esprime preoccupazione riguardo al progetto, ritenendolo incompatibile con la tutela del Parco Nazionale e dell'habitat dell'orso bruno marsicano. L'appello è a continuare a seguire l'evoluzione di questo progetto fino a quando Enel Green Power non lo ritirerà.