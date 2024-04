Erasmo Marcozzi, orgoglio di Teramo: trionfa al Trinity College di Dublino

Erasmo Marcozzi, giovane talento teramano nato il 30 ottobre 2003, ha fatto brillare il nome della sua città aggiudicandosi un prestigioso premio al Trinity College di Dublino. Grazie alla sua straordinaria performance, Marcozzi ha conquistato una borsa di studio del valore di 35.000 euro, superando un esame temuto e distinguendosi come uno dei brillanti "Scholar" dello stimato istituto.

Il suo successo è stato ancora più straordinario considerando che è stato l'unico a primeggiare nella categoria delle scienze fisiche (Particolare enfasi viene data alla struttura atomica della materia, alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alla termodinamica dei processi chimici ed allo studio degli equilibri in soluzione), una disciplina che lo scorso anno non aveva visto alcun vincitore a causa del rigore degli standard richiesti. Figlio di Paolo Marcozzi e Fiorella Di Francesco, Erasmo ha condiviso le gioie della vittoria con il fratello gemello Leonardo. Sin dai suoi anni formativi alla scuola Noè Lucidi, passando per la Savini e il liceo scientifico Einstein, Erasmo ha dimostrato un impegno costante verso l'eccellenza, laureandosi con il massimo dei voti.

Il riconoscimento ottenuto non è solo un traguardo personale, ma un punto di partenza per ulteriori successi. La famiglia Marcozzi si è riempita di gioia e orgoglio per l'impresa compiuta dal giovane Erasmo, il quale non solo ha brillato in ambito accademico, ma è stato anche finalista alle Olimpiadi della lingua italiana.

La rettrice Linda Doyle ha sottolineato l'importanza di questo risultato, che inserisce Erasmo in una lunga e illustre tradizione accademica del Trinity College di Dublino. Per Teramo, questo trionfo non è soltanto motivo di celebrazione, ma una testimonianza tangibile del talento e della determinazione che caratterizzano i giovani della città.