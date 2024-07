Esodo Estivo: Weekend da Bollino Rosso sulle Autostrade. Anas Sospende il 70% dei Cantieri per Gesti

Con l’arrivo del fine luglio, l’esodo estivo dei vacanzieri entra nel vivo, dando il via al primo grande weekend di partenze. In vista dell'intenso flusso di veicoli previsto per questa fase dell'estate, Anas ha adottato misure straordinarie per garantire una viabilità più fluida e limitare i disagi. Tra sabato 27 luglio e sabato 3 settembre, l’ente ha sospeso 906 dei 1.278 cantieri attivi, pari al 70% del totale.

Aumento del Traffico e Bollino Rosso

Viabilità Italia ha previsto bollino rosso per le giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio, con un significativo incremento del traffico, soprattutto verso le località di villeggiatura e mare. Sabato mattina è previsto un intenso flusso in uscita dalle grandi città, mentre domenica pomeriggio si assisterà a un ritorno verso i centri urbani.

Misure di Sicurezza e Interventi Anas

Aldo Isi, Amministratore Delegato di Anas, ha dichiarato: «Siamo attivamente impegnati per assicurare una circolazione fluida e sicura, nonostante l’alto volume di traffico. Il nostro piano esodo prevede la presenza continua delle squadre Anas, che monitoreranno la rete stradale e interverranno prontamente in caso di emergenze». Isi ha inoltre ribadito l’importanza della sicurezza stradale, ricordando il messaggio della campagna di sensibilizzazione: “Quando sei alla guida tutto può aspettare”.

Incidenti e Disagi sulle Autostrade

Sabato 27 luglio ha visto chilometri di code sulle autostrade A14 e A16 in Puglia, a causa di un incidente avvenuto la notte precedente vicino a Canosa di Puglia. Un tir, che trasportava merci e operante per una ditta di Napoli, ha invaso la corsia opposta su un tratto della A14 chiuso per lavori, finendo contro il guardrail dopo aver travolto la segnaletica. Fortunatamente, nessun operaio è rimasto ferito e il conducente è illeso. Tuttavia, l’incidente ha causato rallentamenti significativi tra Cerignola est e Canosa in direzione Bari, e anche tra Andria e il bivio con la A16, Napoli - Canosa in direzione Pescara.