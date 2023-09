Esplosione in Fabbrica: Rivelato che l'Incidente è Stato Causato da una Granata d'Artiglieria

Una scoperta sconcertante è emersa in relazione all'incidente avvenuto ieri presso la Esplodenti Sabino di Casalbordino: sembra che l'esplosione sia stata provocata da una granata d'artiglieria.

Le circostanze esatte dell'incidente e le responsabilità coinvolte sono ora oggetto di indagine presso il tribunale di Vasto. La prima udienza davanti al Giudice per l'Udienza Preliminare, Anna Rosa Capuozzo, è stata rinviata per questa tragedia che ha avuto luogo nel dicembre 2020, quando un'altra esplosione nella stessa azienda causò la morte di tre persone.

La rivelazione che dietro l'incidente odierno ci sia stata una granata ha scosso profondamente l'azienda Esplodenti, i cui legali hanno espresso lo sconcerto dell'azienda di fronte a questa nuova e tragica situazione.

L'ordigno era maneggiato da Fernando Di Nella, un esperto artificiere specializzato in operazioni di demilitarizzazione, che aveva svolto simili compiti per decenni. Le indagini in corso determineranno se si sia trattato di un malfunzionamento dell'innesco o di un errore umano. Tuttavia, è importante sottolineare che l'azienda aveva implementato rigide norme di sicurezza dopo l'incidente del 2020, compresi i numerosi controlli e test effettuati dopo i recenti lavori, che avevano comportato una spesa di circa un milione di euro.