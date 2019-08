Estate abruzzese in arrivo una parata di big, tra musica e teatro calendario ricco d'appuntameti

L'estate abruzzese entra nel vivo. Le prossime tre settimane si annunciano ricche di appuntamenti e caratterizzate dalla presenza di molti big della musica e del teatro.

Si parte venerdì 2 agosto con il concerto del rapper Rkomi a Francavilla al Mare. Ad Aielli seconda serata di "Borgo Universo", il festival di street art e musica internazionale: protagonisti JPattersson e Willy Balkan's Travel Agency.

Al Teatro d'Annunzio di Pescara protagonisti Susanna Costaglione e N'Duccio con lo spettacolo "Moby Dick - Come il mare io ti parlo". Sabato 3 agosto, sempre al Teatro d'Annunzio di Pescara, in scena "Il mercante di Venezia", con Mariano Rigillo e Romina Mondello. A Francavilla, in piazza Sirena, c'è il rapper campano Ghemon. Ad Aielli, per "Borgo Universo", spazio a San Ignacio, Kill Emil, Muito Kaballa, Sonikgroove e Xafu.

Domenica 4 agosto, al Teatro d'Annunzio di Pescara, fanno tappa Raul Bova e Rocio Munoz Morales con "Love letters", mentre chiude "Borgo Universo", ad Aielli, sulle note di Nu Guinea, Funkool e Abbatepaolo. Lunedì 5 agosto c'è Drupi alla Rotonda Nord di Roseto degli Abruzzi, mentre lunedì 6 agosto è la serata di Vinicio Capossela, nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro romando di Alba Fucens.

Al Città Sant'Angelo Village concerto di Alvaro Soler, artista amato soprattutto dai più giovani e al Porto Turistico di Pescara è di scena Salmo, rapper sardo in continua ascesa. A Roseto degli Abruzzi, alla Rotonda Nord, spazio agli intramontabili Stadio. Al Teatro d'Annunzio di Pescara, infine, in scena lo spettacolo "Billie Holiday", con Ksenija Prohaska, Daniele Ciglia e Fabio D'Onofrio. Mercoledì 7 agosto sbarcano in Abruzzo altri big della musica italiana: Enrico Ruggeri farà tappa alla Rotonda Nord di Roseto, mentre Eugenio Bennato, con le sue sonorità mediterranee, sarà ospite in piazza a Guardiagrele. Al Baja Village di Vasto arriva invece l'irrefrenabile rapper e produttore milanese Gue Pequeno.

Al Teatro d'Annunzio di Pescara c'è "Il canto dell'usignolo", con Glauco Mauri e Roberto Sturno. Giovedì 8 agosto, al Porto Turistico di Pescara, musica d'autore con il concerto di Calcutta. Serata partenopea a Roseto, alla Rotonda Nord, dove è di scena Massimo Ranieri, e a Francavilla, in piazza Sant'Alfonso, con il doppio concerto di Sergio Caputo e Peppino Di Capri. Venerdì 9 agosto, al Teatro d'Annunzio, gran finale del "Pescara Jazz", con il concerto di Fiorella Mannoia. A Francavilla al Mare altro doppio concerto, in compagnia del cantautore milanese Roberto Vecchioni e di Francesco Baccini. Si balla all'Aqualand di Vasto, al ritmo forsennato della musica dei Boomdabash, ma anche a San Salvo, in piazza San Vitale, con i Sud Sound System, storica band salentina e punta diamante dell'hip hop nazionale.

A L'Aquila, nel piazzale del Munda, concerto di Ron. sabato 10 agosto, al Porto Turistico di Pescara, arriva il rapper Carl Brave. Domenica 11 agosto si ride, al Teatro d'Annunzio di Pescara, in compagnia di Alessandro Siani con il suo "Felicità Tour". A Cupello c'è Edoardo Bennato, mentre a Pineto ha inizio la rassegna "Pinetnie Moderne", che nella prima serata vedrà alternarsi sul palco Kutso e Fast animals & slow kids.

Lunedì 12 agosto concerto di Renzo Arbore all'Aqualand di Vasto, mentre per la seconda serata di "Pinetnie Moderne" ci sono Dub Fx e Mr.Woodnote. Martedì 13 agosto concerto dei Subsonica in largo Garibaldi a Guardiagrele e gran finale di "PinetnieModerne" con Enzo Avitabile e Scorribanda. Giovedì 15 agosto prima serata del "Frantic Fest", al Tikitaka VIllage di Francavilla: la rassegna ospita band di livello internazionale, tra le più rappresentative della scena punk e hardcore, con la line up della prima serata che è formata da Agnostic Front, Napalm Death, Eyehategod, Ottone Pesante e Hobos. Altra tappa abruzzese, questa volta in piazza della Libertà a Popoli, per il cantautore Ron. Venerdì 16 agosto il raffinato cantautore Bungaro è di scena al Porto Turistico di Pescara, mentre a Francavilla, per il "Frantic Fest", ci sono Voivod, Midnight, Messa e Selvans. L'ex Pooh Dodi Battaglia è invece protagonista nel centro storico di Pianola.

Sabato 17 agosto quattro assi dello spettacolo in scena al Teatro d'Annunzio di Pescara con "A ruota libera": Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi.

Sempre il 17 agosto è anche la serata del "Jova Beach Party" a Vasto, anche se resta l'incognita legata a ragioni di sicurezza. Ci sarà sicuramente, invece, il cantautore bolognese Luca Carboni a Francavilla al Mare. Come pure Irene Grandi, che si esibirà in piazza della Chiesa a Meta e i Tiromancino, ospiti nel centro storico di Tottea. Musica indie, sul lungomare di Vasto Marina, dove approdano i Pinguini Tattici Nucleari.

Chiude il "Frantic Fest" di Francavilla con il doppio concerto di Discharge e Viscera. Domenica 18 agosto concerto di Irene Grandi in piazza Leone a Roccaraso, mentre lunedì 19 agosto i Boomdabash fanno tappa in piazza Garibaldi a Rivisondoli. Sempre lunedì c'è Pupo a Montelapiano. Giovedì 22 agosto, infine, il comico Gianfranco Phino porta il suo spettacolo "E…state ridendo - Cabaret" al Serenella Beach di Giulianova.