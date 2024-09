Estate di attività intensa e manifestazioni nazionali ed internazionali per il Nuovo Basket Aquilan

Non si fermano le attività del Nuovo Basket Aquilano, in un’estate intensissima di attività nazionali ed internazionali, implementata ieri sera con la grande soddisfazione del Premio Speciale ricevuto dal Comune dell’Aquila nel corso della Cerimonia del Gran Gala dello Sport, svoltasi nel suggestivo scenario della Basilica di San Bernardino.

Il club del PalaAngeli, presente sul palco con tutta la formazione di SERIE B interregionale e gli Staff Tecnici e Societari, ha ottenuto l’ambito riconoscimento per la valenza dell’attività svolta sia con la prima squadra, in piena preparazione stagionale per il nuovo Campionato dopo aver confermato lo scorso anno la presenza della città in una Serie difficile, impegnativa e prestigiosa per tutto il movimento sportivo aquilano, che con i Settori Giovanili (con la vittoria dell’importante Titolo Regionale Under 19 Gold) e Minibasket: un insieme ormai di 300 tesserati che affollano tutti i giorni il parquet dell’impianto del basket cittadino.

Un’estate che non si ferma e che dopo la partecipazione a Luglio del Team Under 17 con il nome Italia a rappresentare la nazione nella 74^ edizione dei Giochi Internazionali Giovanili Ficep/Fisec (Bucarest-Romania), ha visto poi quella degli Under 12 impegnati nella 30^ rassegna del Trofeo nazionale Don Marzari Trieste, una delle più importanti manifestazioni di categoria italiane.

E tutto è pronto per il 9^ Trofeo Internazionale degli Angeli – Memorial Fausto Nardecchia, evento inserito nel cartellone di quelli previsti dal Comitato L’Aquila Cresce con lo Sport 2024, e che vedrà a L’Aquila il 13, 14 e 15 Settembre gli austriaci del VIENNA United Basketball, la Tiber Roma e la Npc Rieti, impegnati in un importante evento per la categoria Under 19.

Già ripresa intanto al PalaAngeli l’attività del Settore Giovanile, ben 9 quest’anno i campionati federali per il Nuovo Basket Aquilano, con gli allenamenti del Settore Minibasket, dai 5 ai 10 anni, al via la prossima settimana con 6 gruppi già interamente pieni.