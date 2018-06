Estate in Abruzzo, le migliori occasioni per soggiornare in casa vacanza

19 Giugno 2018 13:27

Godersi qualche giorno di ferie estive in una bella casa vacanza in Abruzzo? È sicuramente una scelta sempre più gettonata da parte di tutti i turisti, italiani e internazionali, che desiderano scoprire le bellezze di questa regione mediante una soluzione ricettiva flessibile e versatile, meno rigida rispetto agli alberghi, e non certamente meno confortevole, soprattutto per i viaggi di gruppo o in famiglia.

Ma quanto costa soggiornare ad agosto in una casa vacanza in Abruzzo?

Abruzzo, una delle regioni meno care

A dare una risposta al quesito di chiusura dello scorso paragrafo è Holidu, il popolare motore di ricerca per le case vacanza, che ha recentemente condiviso un proprio studio nel quale fa il punto sul costo medio di un pernottamento, per gruppo di 4 persone, durante una settimana in alta stagione.

Il risultato? L’Abruzzo è una delle regioni meno care d’Italia, con un prezzo mediano a notte pari a 109 euro: un costo sostanzialmente “basso”, tale da rendere l’Abruzzo la regione meno onerosa della Penisola dietro a Basilicata (103 euro) e Molise (99 euro), ma ben distante rispetto alle più esclusive Sardegna (167 euro), Trentino (155 euro) o Toscana (154 euro).

Naturalmente, si tenga altresì conto che il prezzo di cui sopra è legato al picco della stagione estiva. Ne deriva che chi vuole cercare un risparmio ancora più significativo non potrà che orientare le proprie preferenze verso il mese di settembre, quando sarà possibile tagliare il prezzo mediano di un soggiorno in casa vacanza anche del 30%.

Conviene prenotare un po’ prima

Per quanto poi riguarda la scelta strategica se prenotare in largo anticipo rispetto al periodo di soggiorno, o attendere le offerte last minute, Holidu non sembra avere grandi dubbi: sebbene si possano trovare ottime condizioni in entrambi i casi, è sicuramente preferibile organizzarsi con un discreto margine di sicurezza.

Non solo, infatti, le case vacanze risentono meno delle oscillazioni di prezzo (rispetto a quanto non sia invece possibile con gli hotel). Ricorrendo a una prenotazione con un discreto anticipo sarà infatti possibile aggiudicarsi le migliori disponibilità di scelta sia in termini di qualità e quantità di alloggio, sia in termini di una desiderata combinazione tra prezzo e servizi offerti.

Sebbene infatti il panorama delle case vacanza in affitto per il periodo estivo è sempre più ampio e diversificato, è bene rammentare come non tutti i viaggiatori abbiano delle esigenze “basilari”. C’è chi, ad esempio, desidererebbe soggiornare in una casa vacanza a misura di animali domestici, o chi invece richiede al proprietario / gestore della casa vacanza qualche servizio integrato, come la disponibilità di un mezzo.

Proprio per queste ragioni, il nostro suggerimento è quello di rompere quanto prima gli indugi, e passare dunque alla fase… operativa: prenotare prima il proprio soggiorno in Abruzzo vi permetterà di disporre delle più ampio opportunità di scelta e, di conseguenza, poter rendere ancora più soddisfacente e completa la vostra esperienza di vacanza nell’area scelta per il vostro relax e per il vostro divertimento.