Estatica 2024: Più di 60 Eventi al Porto Turistico di Pescara, tra Musica, Teatro e Solidarietà

L'edizione 2024 di Estatica, la celebre rassegna organizzata dal Marina di Pescara, promette un'estate ricca di eventi con oltre 60 appuntamenti. Alla sua 15ª edizione, il festival rinnova le collaborazioni con Pescara Jazz, Funambolika, Concerti Sotto le Stelle e Teatriamoci, e introduce per la prima volta una versione estiva del Fla e il Terrasound.

Un Programma Variegato

La manifestazione offre una vasta gamma di spettacoli che spaziano dalla musica jazz al pop, dal reggae al punk, senza trascurare il teatro d'autore, il teatro dialettale, le cover band, le sfilate di moda, le degustazioni di birre artigianali e vino, le uscite in barca e le iniziative di solidarietà.

L'inaugurazione è fissata per sabato 29 giugno alle 21:30 con "Acustica", un set ideato da Spray Records che vede la partecipazione di oltre dieci performer di blues, soul, samba e cantautorato. L'evento sarà preceduto dalle acrobazie di Funambolika, in programma dal 16 al 22 giugno, e da una serata di solidarietà contro la violenza sulle donne, "Il Velo di Iside - Insieme alle Donne nell'Essere", il 28 giugno.

Luglio di Grandi Eventi

Il mese di luglio si apre con il Combat Rock e l'Harbour Reggae Festival, rispettivamente il 3 e il 4 luglio, e prosegue con Mediterranea dal 5 al 7 luglio. Dal 10 al 21 luglio, il Pescara Jazz porta in scena artisti italiani e internazionali come Ada Montellanico, Rosario Giuliani, Simona Severini, Marcello Di Leonardo, Chiara Civello, Hamid Drake, Terri Lyne Carrington, Flavio Boltro e Lakecia Benjamin.

Il Fla debutta con tre serate dal 23 al 25 luglio, con ospiti come il regista e attore Antonio Manzini, Setak & Friends e il reading della giornalista Concita De Gregorio con la cantautrice Erica Mou. Estatica presenta anche "Lucio+Lucio" con due serate dedicate a Lucio Dalla e Lucio Battisti il 30 giugno e il 26 luglio.

Il 27 luglio sarà la volta della moda con Jo Squillo a presentare, mentre il 28 luglio l'arena ospiterà "The Biggest Combat Rock Band".

Agosto Tra Musica e Spettacoli

Agosto inizia con "Concerti sotto le stelle" e continua con una serie di eventi fino a fine mese, con artisti come Javier Girotto, Stefano "Cocco" Cantini, Maurizio Colonna, Enrico Vallone e molti altri. Non mancheranno gli spettacoli di Teatriamoci il 2, 12 e 24 agosto con "Shakespeare in Burlesque", il cabarettista Dado e "Il diritto alla felicità" con Pino Ammendola e Federico Perrotta.

Il 7 e 8 agosto, lo Zoo Music Fest accoglierà Silent Bob e Annalisa; il 18 e 20 agosto sarà la volta di Ermal Meta e Fabrizio Moro. L'Harbour Reggae Festival torna il 16 e 17 agosto, seguito dal concerto sinfonico di Fiorella Mannoia il 19 agosto.

Il festival delle birre artigianali, Fermenti d'Abruzzo, si terrà dal 29 agosto al 2 settembre, con degustazioni, workshop e street food.

La Chiusura con Terrasound

Estatica si concluderà a settembre con il Terrasound, una quattro giorni di musica dal 4 al 7 settembre, con artisti come La Sad, Tropico e Tony Effe.

Estatica 2024 si preannuncia come un evento imperdibile che animerà l'estate pescarese con una programmazione ricca e diversificata, pronta a soddisfare i gusti di tutti.

