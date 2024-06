Europee 2024: FdI in testa, Schlein guadagna terreno. FI supera la Lega. Crollo M5S, affluenza al 49

La maggioranza Ursula tiene a bada i sovranisti in Europa, mentre in Francia il partito di Le Pen trionfa, spingendo Macron a convocare nuove elezioni. In Italia, Fratelli d'Italia continua a crescere, raggiungendo il 28,9%. Anche il Partito Democratico guidato da Elly Schlein ottiene un buon risultato con il 24,5%. In netto calo il Movimento 5 Stelle che scende al 10,5%, superato da Forza Italia con il 9,2%, mentre la Lega si ferma all'8,5%.

La soddisfazione dei leader:

Giorgia Meloni celebra il risultato del suo partito come "il più forte in Europa" e sottolinea l'importanza del sostegno ricevuto dopo due anni di governo.

Elly Schlein dal Nazareno parla di un "risultato straordinario" e della responsabilità di costruire un'alternativa, evidenziando che la somma delle forze di opposizione supera quella della maggioranza.

Antonio Tajani di Forza Italia esprime soddisfazione per la crescita del partito e rafforza la fiducia nel centrodestra e nel PPE.

Reazioni contrastanti:

Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle annuncia una "riflessione interna" a causa del deludente risultato, ammettendo che avrebbero potuto fare meglio.

Matteo Salvini della Lega riconosce il sorpasso di Forza Italia e il "tradimento" di Umberto Bossi, ma sottolinea la vivacità del partito nonostante le previsioni negative.

