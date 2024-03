Evasione Dai Domiciliari: Giovane Arrestato a Bordo di Auto Rubata

Un giovane di 20 anni, evaso dai domiciliari, è stato arrestato dalla polizia mentre tentava la fuga a bordo di un'auto rubata. Nonostante fosse sottoposto alla custodia cautelare in casa per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso alla guida di una Fiat Panda nera, risultata rubata nella notte precedente, nei pressi di via Sacco.

Gli agenti della squadra volante hanno individuato l'auto sospetta nel parcheggio di una chiesa e hanno prontamente fermato il giovane. Quest'ultimo, dopo essere sceso dal veicolo, ha cercato dapprima di nascondersi dietro un'altra auto e poi ha tentato la fuga a piedi. Tuttavia, è stato prontamente bloccato dagli agenti.

Successivi accertamenti hanno confermato che il giovane avrebbe dovuto rimanere ai domiciliari a Pavia. Ora è stato arrestato e sarà processato per l'evasione e il possesso dell'auto rubata.