Evento all’Aquila: l’Abruzzo verso una cittadinanza digitale inclusiva e partecipata

Presso l’Istituto Statale “Teofilo Patini”, un incontro per esplorare le sfide e le opportunità del digitale nel contesto democratico moderno.

Roberto Santangelo, assessore della Regione Abruzzo, ha portato i saluti istituzionali in occasione dell’evento “Digitalcives. In cammino verso la cittadinanza digitale”, promosso dal Corecom Abruzzo. L’incontro, tenutosi presso l’Istituto Statale “Teofilo Patini” all’Aquila, ha offerto un’importante piattaforma di dialogo per comprendere come il digitale stia trasformando l’esercizio del diritto di partecipazione alla vita pubblica e democratica.

“Un’occasione per meglio comprendere l’evoluzione verso il digitale nell’esercizio del diritto di ognuno a partecipare alla vita democratica”, ha dichiarato Santangelo.

L’evento ha rappresentato un momento di riflessione cruciale per analizzare l’impatto delle tecnologie digitali nella vita quotidiana dei cittadini e nel rapporto tra istituzioni e popolazione. L’iniziativa ha evidenziato l’importanza di fornire ai cittadini strumenti adeguati per garantire una partecipazione attiva e consapevole, sottolineando la necessità di un accesso equo alle risorse digitali.

L’impegno della Regione Abruzzo per una transizione verso la cittadinanza digitale si basa sulla consapevolezza che un approccio inclusivo favorisca una società più partecipativa e informata. Durante l’evento, diversi esperti hanno presentato strategie e progetti volti a migliorare la competenza digitale e a ridurre il divario tecnologico, aspetti essenziali per un esercizio pieno e democratico dei diritti.

“La cittadinanza digitale non è solo un concetto teorico, ma una realtà che necessita di iniziative concrete, come la formazione e la sensibilizzazione, per permettere a ogni cittadino di accedere in modo efficace e sicuro agli strumenti digitali”, ha sottolineato l’assessore.

L’evento “Digitalcives” ha dimostrato l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni, scuole e comunità per costruire una base solida per un futuro in cui la tecnologia sia un mezzo di inclusione e non un ostacolo.

“La partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto dei cittadini restano obiettivi primari per un Abruzzo sempre più proiettato verso l’innovazione e la modernizzazione”, ha concluso Santangelo.