Export Abruzzese in Ripresa grazie a Automotive e Farmaceutica: Studio Cna

Secondo uno studio condotto da Aldo Ronci su dati Istat e Coeweb, commissionato da Cna Imprenditori d'Italia Abruzzo, le esportazioni abruzzesi nei primi nove mesi del 2023 sono in ripresa, guidate principalmente dalle grandi multinazionali dell'industria automotive e farmaceutica. La ricerca è stata presentata in una conferenza stampa a Pescara alla quale hanno partecipato Aldo Ronci, Savino Saraceni (presidente regionale di Cna) e Silvio Calice (direttore regionale di Cna).

Tra gennaio e settembre 2023, la regione ha registrato un aumento di 906 milioni di euro, pari al 13,7%, rispetto allo stesso periodo del 2022. L'export complessivo è passato da 6.615 milioni a 7.521 milioni, posizionando l'Abruzzo al quarto posto nella classifica nazionale, con una media italiana 14 volte inferiore.

I settori chiave di questa crescita sono l'industria dei mezzi di trasporto, con un incremento di 418 milioni (46%), e il settore farmaceutico, che contribuisce con una crescita di 354 milioni (39%). L'analisi territoriale mostra che le province di Chieti e L'Aquila riflettono i risultati di automotive e farmaceutica, mentre il Teramano dimostra una maggiore versatilità complessiva, con incrementi anche in prodotti tessili, alimentari e accessori per veicoli.

Saraceni e Calice hanno sottolineato l'importanza di capire gli effetti positivi di questi risultati per le micro e piccole imprese abruzzesi. Calice ha invitato il mondo istituzionale, con la Regione in testa, a favorire processi di aggregazione positivi e reti che possano agevolare l'approdo delle micro imprese sui mercati internazionali, specialmente nel settore alimentare e in altri comparti produttivi.