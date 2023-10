FEDEZ fa Impennare le Donazioni di Sangue a Milano

L'Avis Lombardia ha registrato un notevole aumento delle donazioni di sangue a Milano dopo il recente ricovero del rapper Fedez, che ha attirato l'attenzione del pubblico sulle importanti donazioni di sangue necessarie per affrontare le emorragie causate da alcune ulcere. Questo fenomeno è stato battezzato "effetto Fedez".

Centinaia di persone si sono unite in coda per donare il loro sangue, rispondendo all'appello lanciato dal cantante. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ieri a Milano si è registrata una presenza di donatori eccezionalmente elevata, con circa un centinaio di persone che si sono presentate fuori dalla sede dell'Avis. Il presidente dell'Avis Lombardia, Oscar Bianchi, ha spiegato che la domenica è stata caratterizzata da una partecipazione dieci volte superiore alla normale. Un dato significativo è rappresentato dall'età media dei donatori, situata tra i 18 e i 35 anni, suggerendo così che l'effetto Fedez abbia coinvolto principalmente il pubblico più giovane.

Il cantante Fedez ha espresso la sua gratitudine attraverso un post su Instagram, dichiarando: "Sono molto felice, si è generato un effetto a catena che non mi aspettavo, grazie a tutti". Oscar Bianchi ha sottolineato che, sebbene non si disponga di dati precisi, è possibile osservare un aumento nelle donazioni di sangue in tutta la regione Lombardia e in altre parti d'Italia.

L'importanza della donazione di sangue è stata ribadita da Fedez e dai donatori che hanno risposto al suo appello. Questo evento ha dimostrato come una figura pubblica possa avere un impatto positivo sulla società sensibilizzando l'opinione pubblica su questioni cruciali come la donazione di sangue, fondamentale per salvare vite umane.